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В Кинель-Черкасском районе мужчина выносил с чужого двора металлические изделия и сдавал их в металлолом

12 ноября 2024 11:43
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В Кинель-Черкасском районе мужчина выносил с чужого двора металлические изделия и сдавал их в металлолом

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил полицейским о том, что с дворовой территории принадлежащего ему дома пропали металлолом и автомобильные колеса. Общая сумма ущерба составила более 73 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего и установили, что заявитель не проживает по указанному в сообщении адресу, но периодически использует гараж в качестве помещения для ремонта транспортных средств.

Полицейские отработали районные пункты приема металлолома. В ходе общения с работниками одной из «приемок» сотрудники полиции выяснили, что несколько дней назад схожие по описанию с похищенными вещи сдал житель районного центра, неоднократно судимый за совершение краж.  Полицейские установили местонахождение предполагаемого фигуранта, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса 35-летний мужчина сознался в содеянном. Он пояснил полицейским, что заметил заброшенный дом во время прогулки, осмотрел двор и надворные постройки. На протяжении двух дней «выносил» оттуда металлолом, автомобильные колеса и диски, после чего распиливал их и сдавал в ближайшую точку приема лома.  Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Расследование продолжается.

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