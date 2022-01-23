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В Чапаевске задержан закладчик с амфетамином

23 января 2022 10:19
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В Чапаевске задержан закладчик с амфетамином

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Чапаевску поступила оперативная информация о том, что молодой человек 2000 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника на одной из улиц Чапаевска. В присутствии понятых у него в кармане одежды обнаружили и изъяли 55 свертков с веществом белого цвета. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что в свертках содержится наркотическое средство амфетамин, общей массой более 66 грамм.

Ранее судимый молодой человек признался, что собирался распространить свертки с наркотическим веществом посредством тайников-закладок на территории города.

В отношении подозреваемого следственным отделом О МВД России по г. Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим фактам распространения наркотических средств на территории региона.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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