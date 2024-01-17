В Чапаевске судят сбытчика фальшивой купюры

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Прокуратурой города Чапаевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города по факту сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка РФ.

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, общаясь со своей матерью, работающей продавцом в одном из киосков, узнал об имеющейся у нее поддельной пятитысячной купюре, полученной от неизвестного покупателя.

Зная, что купюра является поддельной, гражданин сбыл ее в другом магазине.

Впоследствии банкнота была изъята из незаконного оборота.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Чапаевский городской суд.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы, собощает облпрокуратура.