В Чапаевске работник склада взял телефон коллеги и спустил его деньги на ставки

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В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратился местный житель 1998 года рождения, работающий на складе и сообщил, что с его банковского счета произошло списание денежных средств в сумме 45 тысяч рублей. Со слов потерпевшего, он обнаружил пропажу, когда решил снять деньги в банкомате для покупки нового смартфона. Увидев пустой счет, позвонил в Банк, где оператор сообщил ему о переводе денежных средств на незнакомый ему счет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту мужчины и установили, что к хищению причастен его коллега. Данный факт подтвердился и при изучении записей с камер видеонаблюдения, расположенных в зоне отдыха работников склада. На видео запечатлено, что как только потерпевший покинул помещение, подозреваемый направился к его шкафчику, взял оттуда телефон и скрылся. Через некоторое время он вернулся, положил чужое имущество на место и приступил к своим обязанностям.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный 1988 года рождения пояснил, что воспользовался телефоном коллеги, чтобы перевести себе денежные средства, которые затем поставил на ставки в тотализаторе в надежде увеличить сумму, но проиграл.

Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».