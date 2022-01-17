В Чапаевске наркозакладчик пойман с героином в куртке

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Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Чапаевску поступила информация о том, что неизвестный гражданин занимается сбытом наркотиков на территории города Чапаевска путем тайников-закладок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц города. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из кармана куртки молодого человека 86 пакетиков, перемотанных синий изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество синего цвета. Еще 13 аналогичных пакетиков сотрудники полиции обнаружили в тайниках на территории города.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что вещество, массой более 174 г. содержит наркотическое вещество героин.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 21-летний, ранее не судимый уроженец соседней Республики пояснил полицейским, что приобрел наркотическое вещество в сети Интернет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим фактам распространения наркотических средств на территории региона.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде ареста.