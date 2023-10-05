В Чапаевске наемный работник обнаружил, что дом, где он трудится, обокрали

178

В дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратился местный житель, который сообщил, что из частного дома похищены электроинструменты. Заявитель сообщил полицейским, что проводит в доме ремонтные работы по найму и, придя на работу, обнаружил, что неизвестный злоумышленник похитил имущество стоимостью 18,5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе осмотра установили, что окна и дверь повреждений не имеют. Экспертами обнаружены и изъяты с пола дома и подоконника следы обуви. Оперуполномоченный заметил, что следы, которые ведут от окна к забору очень четкие, с рельефной подошвой. Пройдя по ним по участку, сотрудник уголовного розыска обнаружил, что профиль забора в одном месте неплотно прикручен к основанию и предположил, что злоумышленник мог проникнуть на придомовой участок именно в этом месте. Совместно с участковым уполномоченным полиции он прошел по четко выраженному следу дальше за забор и примерно через сто метров увидел открытый сарай. Проведя осмотр помещения, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного электроинструмента.

Рядом с сараем, в разрушенном доме сотрудники полиции задержали мужчину без определенного места жительства, который сознался в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Ранее не судимый мужчина добровольно выдал оставшуюся часть похищенного и обувь, в которой находился во время хищения электроинструмента. Пояснил, что проникнул в дом через открытое окно, предварительно надев строительные перчатки, чтоб не оставить отпечатков. Про следы обуви на земле не подумал.

Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде принудительных работ, сроком шесть месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства. Приговор вступил в законную силу.