Я нашел ошибку
Главные новости:
Суть проекта студента заключается в создании компактного устройства, объединяющего функционал проектора и компьютера.
Студент Тольяттинского Университета сервиса получит 1 млн ₽ от «Фонда содействия инновациям» на запуск стартапа
Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
Из Самары в Ярославль теперь можно вылететь прямым рейсом
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
7 октября машины автопробега промчатся по главным магистралям Самары
Самарцам покажут советские открытки на школьную тему
Самарцам покажут советские открытки на тему школы
Самарцы помнят имя первого учителя
Самарцы помнят имя первого учителя
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Юных самарцев познакомили с работой полицейской кавалерии
Граждан РФ могут депортировать из Латвии
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске наемный работник обнаружил, что дом, где он трудится, обокрали

5 октября 2023 10:06
178
В Чапаевске наемный работник обнаружил, что дом, где он трудится, обокрали

В дежурную часть  ОМВД России по г. Чапаевску за помощью обратился местный житель, который сообщил, что из частного дома похищены электроинструменты. Заявитель сообщил полицейским, что проводит в доме ремонтные работы по найму и, придя на работу, обнаружил, что неизвестный злоумышленник похитил имущество стоимостью  18,5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе осмотра установили, что окна и дверь повреждений не имеют. Экспертами обнаружены и изъяты с пола дома и подоконника следы обуви. Оперуполномоченный заметил, что следы, которые ведут от окна к забору очень четкие, с рельефной подошвой. Пройдя по ним по участку, сотрудник уголовного розыска обнаружил, что профиль забора в одном месте неплотно прикручен к основанию и предположил, что злоумышленник мог проникнуть на придомовой участок именно в этом месте. Совместно с участковым уполномоченным полиции он прошел по четко выраженному следу дальше за забор и примерно через сто метров увидел открытый сарай. Проведя осмотр помещения, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного электроинструмента.

Рядом с сараем, в разрушенном доме сотрудники полиции задержали мужчину без определенного места жительства, который сознался в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Ранее не судимый мужчина добровольно выдал оставшуюся часть похищенного и обувь, в которой находился во время хищения электроинструмента. Пояснил, что проникнул в дом через открытое окно, предварительно надев строительные перчатки, чтоб не оставить отпечатков. Про следы обуви на земле не подумал.

 Мужчине, с учетом всех обстоятельств по делу,  назначено наказание в виде принудительных работ, сроком шесть месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
127
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
131
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
185
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
170
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
4 октября 2023  21:24
Делегация Самарской области провела переговоры о развитии сотрудничества с Узбекистаном 
539
Весь список