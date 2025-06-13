В Богатовском районе вор украл бензиновый триммер, велосипед и садовую тачку

116

В мае текущего года в дежурную часть Отделения полиции по Богатовскому району за помощью обратился 33-летний житель областного центра, который сообщил сотрудникам о краже личного имущества из сарая дачного дома, расположенного в поселке Заливной.

Полицейские провели осмотр помещения и прилегающей территории, обнаружили и изъяли с земли фото следы обуви, а с двери – взлома. Опросили подробно заявителя, установили временной период кражи и перечень похищенного. Мужчина пояснил, что из сарая пропали различные металлические изделия, бензиновый триммер, велосипед и садовая тачка.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых осуществили подворовый обход дачного товарищества, установили и опросили возможных очевидцев и свидетелей происшествия, а также проверили на причастность к хищению лиц, ранее судимых и проживающих неподалеку.

В ходе доверительной беседы с оперуполномоченными местный житель 1986 года рождения, ранее судимый за кражу рассказал, что во время распития спиртных напитков с любимой женщиной у них зашел разговор о спорте. Возлюбленная попросила приобрести велосипед. Не имея желания законно приобретать транспортное средство, он решил похитить его у соседа, который редко появлялся на своем дачном участке. В совершении противоправного деяния мужчина раскаялся и добровольно выдал похищенное оперуполномоченным.

В настоящее время местный житель допрошен в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Изъятое имущество возвращено законному владельцу.