В автомобиле самарца нашли гранаты и пистолеты

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Сотрудникам​ Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Полицейские задержали ​ ранее судимого за преступление против общественной безопасности 49-летнего жителя Самары.



В ходе досмотра автомобиля задержанного сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли гранаты, предметы похожие на пистолеты, патроны и карабин с оптическим прицелом.

В ходе опроса мужчина пояснил, что предметы являются его имуществом, которое он хранил с 90-х годов, а узнав, что им интересуются правоохранительные органы, решил перевезти из гаража в более надежное место хранения.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей, сообщает облМВД.