У тольяттинца через окно украли ноутбук

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В полицию Тольятти с заявлением о краже обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры, расположенной на первом этаже дома по Автозаводскому шоссе, совершена кража ноутбука. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб в 60 тысяч рублей и рассказал, что уехав на дачу, оставил окно полуоткрытым в режиме проветривания. Через несколько дней, когда вернулся, обнаружил поврежденное окно и отсутствие ноутбука, после чего обратился за помощью в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего и соседей по подъезду. В квартире эксперт обнаружил и изъял фотоотпечаток следа обуви предполагаемого злоумышленника и изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации со створки окна. При дальнейшей проверке по автоматизированным базам данных установлена идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к хищению ноутбука может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1984 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства и доставили в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что увидев приоткрытое окно, решил совершить кражу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Похищенное имущество обнаружено в квартире подозреваемого и возвращено законному владельцу. Расследование продолжается.