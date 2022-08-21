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У тольяттинской управляющей компании украли электроинструменты

21 августа 2022 12:36
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У тольяттинской управляющей компании украли электроинструменты

В начале августа текущего года в дежурную часть отдела полиции в Тольятти обратился представитель одной из управляющих компаний города и сообщил о краже из подсобного помещения электроинструментов, принадлежащих организации: перфоратора, садового триммера, болгарки. Сумма причиненного материального ущерба составила 15 000 рублей. 

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов города и были обнаружены похищенные инструменты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и его местонахождение, задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанным оказался безработный ранее судимый местный житель 1993 года рождения.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что когда он возвращался домой, его внимание привлекла приоткрытая дверь в подсобное помещение, которое находилась с торца многоквартирного дома. Заглянув в помещение, он обнаружил садовые инструменты и решил похитить их.

Похищенное имущество мужчина реализовал в одном из ломбардов города, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции принимаются меры к розыску имущества управляющей компании.

Теги: Кража

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