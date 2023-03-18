У самарца изъяли 30 свертков с наркотическим средством, в том числе из тайников

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В Самаре окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее не судимого, безработного местного жителя 1995 года рождения в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Самары приобретал запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города. Тайники злоумышленник делал на различных участках местности возле Ракитовского шоссе. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, получив информацию от неравнодушных граждан о возможной причастности мужчины к противоправным деяниям, задержали подозреваемого.

При личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли 30 свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что всё изъятое является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 12 грамм.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.