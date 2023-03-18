У самарца изъяли 30 свертков с наркотическим средством, в том числе из тайников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
Представленные на фотовыставке объекты – отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе.
В Самаре на площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией
Центр объединил в себе сразу несколько творческих студий, рассчитанных на детей разных возрастов.
«Дрофаня»: в Большой Глушице существует и развивается Центр народного творчества и арт-дизайна
Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели ещё 488 человек
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели ещё 488 человек
Из-за погоды самарцев просят быть внимательней на дорогах
Из-за погоды самарцев просят быть внимательней на дорогах
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства
Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства
В Самарской области был превышен абсолютный температурный максимум 17 марта
В Самарской области 17 марта был превышен абсолютный температурный максимум
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарца изъяли 30 свертков с наркотическим средством, в том числе из тайников

18 марта 2023 12:40
170
У самарца изъяли 30 свертков с наркотическим средством, в том числе из тайников

В Самаре окончено расследование уголовного дела по обвинению ранее не судимого, безработного местного жителя 1995 года рождения в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее не судимый житель Самары приобретал запрещённые вещества через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города. Тайники злоумышленник делал на различных участках местности возле Ракитовского шоссе. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, получив информацию от неравнодушных граждан о возможной причастности мужчины к противоправным деяниям, задержали подозреваемого.

При личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили  и изъяли 30 свёртков с порошкообразным веществом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что всё изъятое является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 12 грамм.  

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
17 марта 2023, 12:54
На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Полицейские и общественники рассказали, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ. Общество
342
В Сызрани сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма героина
17 марта 2023, 12:32
В Сызрани сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма героина
Общий вес изъятого из незаконного оборота наркотического средства составил более килограмма. Криминал
296
пресечен канал поставки наркотического средства мефедрон из Краснодарского края в Самарскую область
17 марта 2023, 12:26
Пресечен канал поставки наркотического средства мефедрон из Краснодарского края в Самарскую область
Теперь виновник отправится в колонию строгого режима. Происшествия
326
В центре внимания
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
16
Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
18 марта 2023  14:25
Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре
121
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
418
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
777
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
566
Весь список