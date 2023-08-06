У администратора сетевого магазина в Самаре изъяли свыше 105 г мефедрона и телефон с адресами закладок

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Во время оперативных мероприятий сотрудникам полиции стало известно о том, что ранее судимая за умышленное причинение вреда здоровью жительница Самары причастна к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали злоумышленницу на ул. 6 Просека областного центра. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у девушки сверток с веществом белого цвета.

В ходе опроса задержанная пояснила сотрудникам полиции, что занимается реализацией наркотического вещества через так называемые «закладки-тайники». Девушка призналась, что уже разложила несколько свертков массой от 0,4 до 0,8 граммов. По указанным в телефоне задержанной координатам, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли «закладки». Злоумышленница рассказала, что приобрела наркотическое вещество через Интернет, посчитав, что это – легкий заработок. Довести свой противоправный замысел до конца жительнице поселка Мехзавод не удалось, так как она была задержана полицейскими.

По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что изъятое является наркотическим веществом мефедрон, массой свыше 105,2 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Возбуждены уголовные дела