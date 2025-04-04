Тольяттинка втайне от подруги сдала ее цепочку с крестом в ломбард

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В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью 63-летняя местная жительница.

В ходе опроса женщина пояснила, что незадолго до обращения в полицию ходила в гости к своей знакомой, где брала на руки малолетнего ребенка. Чтобы дитя не порвал цепочку, сняла и оставила ее на столе. После возвращения домой, обнаружила отсутствие ювелирного изделия. Самостоятельные попытки вернуть цепочку с крестиком не увенчались успехом. Заявитель оценила причиненный материальный ущерб на сумму около 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий из комиссионного магазина оперативники изъяли залоговые документы на драгоценности, схожие по описанию с похищенным имуществом, выданные на имя 31-летней знакомой потерпевшей. Сотрудники полиции доставили женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что, когда гостья ушла, она увидела забытое ювелирное украшение на столе. Так как у нее имеются кредитные обязательства, решила присвоить чужое имущество и продала его в комиссионный магазин.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В связи с тем, что цепочка с крестиком, со слов работников ломбарда, реализованы неустановленным гражданам, оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти продолжают мероприятия по розыску похищенных украшений.

Информацию можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934987, 102.