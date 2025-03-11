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Тольяттинец в ходе ссоры с подругой убил ее

11 марта 2025 09:45
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Тольяттинец в ходе ссоры с подругой убил ее

В полицию Тольятти поступила информация о мужчине в крови, лежащем возле одной из квартир дома на Майском проезде.

По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники уголовного розыска увидели на лестничной площадке мужчину в испачканной кровью одежде. Убедившись, что он не нуждается в медицинской помощи, полицейские с его слов установили: во время конфликта 41-летняя сожительница вытолкала его из квартиры, а сама закрылась, не пускает домой и не отвечает на призывы. 

Оперуполномоченные попытались достучаться до женщины, а когда она не ответила, предположили, что ей нужна медицинская помощь, вызвали специалистов аварийной службы и, с их помощью, зашли в квартиру.  

В помещении сотрудники полиции обнаружили труп хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 40-летний местный житель пояснил, что в пылу ссоры, перед тем как женщина выгнала его из квартиры, ножом нанес ей удар в грудь.

В ходе осмотра квартиры эксперт изъял смывы вещества бурого цвета с кухонной мебели и одежды. Участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска провели поквартирный обход, установили и опросили очевидцев произошедшего.

Полицейские доставили жителя Тольятти в СУ СК России по Самарской области.

Теги: Убийство

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