Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард

В конце июня текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже велосипеда, стоимостью 20 тысяч рублей, с лестничной площадки одного из многоквартирных домов на улице Мира.

Оперативники установили, что схожий по описанию с похищенным велосипед находится в комиссионном магазине. Изъяв и изучив документацию ломбарда, сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления безработный 33-летний местный житель. Оперативники установили возможные места нахождения мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что увидел в подъезде дорогостоящий велосипед, перерезал перочинным ножом страховочный тросик и сдал транспортное средство в ближайший ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Расследование продолжается. Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу.