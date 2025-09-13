Я нашел ошибку
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Закон Криминал Происшествия

Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард

13 сентября 2025 11:37
106
В конце июня текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже велосипеда, стоимостью 20 тысяч рублей, с лестничной площадки одного из многоквартирных домов на улице Мира.

Оперативники установили, что схожий по описанию с похищенным велосипед находится в комиссионном магазине. Изъяв и изучив документацию ломбарда, сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления безработный 33-летний местный житель. Оперативники установили возможные места нахождения мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции. 

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что увидел в подъезде дорогостоящий велосипед, перерезал перочинным ножом страховочный тросик и сдал транспортное средство в ближайший ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Расследование продолжается. Похищенный велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

