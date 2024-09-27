Тольяттинец сжег машину мужа своей дамы сердца

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29 августа текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на территории Ставропольского района, произошло возгорание автомобиля марки ВАЗ.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что совершен поджог.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Владельцу транспортного средства причинён ущерб на сумму 41 000 рублей.

Потерпевший в ходе опроса пояснил полицейским, что транспортное средство он припарковал у дома где проживает со своей супругой и четырьмя ее детьми. О том, что автомобиль загорелся ему сообщили старшие из ребят так, как увидев происходящее из окна. Незамедлительно мужчина бросился тушить легковушку. Также он рассказал, что у него есть подозрение, что поджечь имущество мог давний знакомый его супруги, который питает к ней романтические чувства и уточнил, что незадолго до произошедшего он увидел, как к машине его жены подъехал незнакомый ему автомобиль. Водитель, опустив стекло, положил на капот плитку шоколада и уехал. Позже он выяснил, что за рулем находился давний знакомый его жены и решил поговорить с тем «по-мужски», но в этот же день мужчина сам вновь приехал к его дому где у них произошел конфликт, который затем перерос в потасовку, в ходе которой незваный гость пообещал сжечь квартиру и машину ревнивцу. После чего поспешил уехать.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний ранее не судимый житель Тольятти. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в содеянном и пояснил, что из-за возникших неприязненных отношений решил отомстить супругу своей возлюбленной: узнал, где тот оставляет машину, и, взяв бутылку с зажигательной смесью, подъехал к машине. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он облил легковоспламеняющейся жидкостью чужой автомобиль и поджёг его.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району мужчине 1985 года рождения предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.