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Тольяттинец шел с букетом, когда у него вырвали сотовый

14 июля 2025 14:00
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Тольяттинец шел с букетом, когда у него вырвали сотовый

Похищенное имущество полицейскими изъято у злоумышленника и возвращено законному владельцу.

В конце июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника, направление, в котором тот скрылся, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Заявитель рассказал оперуполномоченным, что все произошло, когда он вышел из цветочного магазина, где купил букет для мамы. К нему подошел неизвестный, и, не высказывая угроз, вырвал из рук сотовый телефон, после чего убежал. Потерпевший попросил телефон у продавца и незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, с их слов составили и распространили ориентировку с приметами грабителя и описанием похищенного имущества.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия и по пути возможного передвижения злоумышленника, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и живущих в районе совершения грабежа.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 17-летний задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что планировал сотовый телефон оставить себе. Однако не смог довести свой умысел до конца, так как его задержали полицейские.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон оперуполномоченные изъяли у подозреваемого и вернули законному владельцу.

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