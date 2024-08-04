Тольяттинец решил угнать мопед, но не сумел завести и начал его разбирать

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1986 года рождения, которая сообщила, что у нее похитили мопед.



В ходе опроса заявительница пояснила полицейским, что оставила на парковке около одного из торговых центров мопед, а через час обнаружила его отсутствие. Сумма причинённого ущерба составила порядка 70 000 рублей.



Оперативный дежурный уточнил у заявительницы цвет, особые приметы транспортного средства и ориентировал на розыск похищенного имущества наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.



Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на фасаде торгового центра, в результате чего установили, в каком направлении неизвестный скрылся.



Полицейские кинологической службы задержали предполагаемого злоумышленника с похищенным транспортным средством недалеко от места преступления. Мужчину задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса ранее судимый 28-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, проходя мимо решил прокатится, но не смог завести мопед, поэтому укатил его и стал разбирать за ближайшими деревьями, чтобы завести двигатель.



В настоящее время отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Транспортное средство возвращено законной владелице.