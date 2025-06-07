Тольяттинец пошел в магазин и подрался с прохожим

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1981 года рождения с травмами различной степени тяжести.

Пострадавший пояснил, что накануне утром пошел в ближайший магазин за продуктами. В торговой точке у него произошел конфликт с другим покупателем. Инцидент закончился дракой на улице. Согласно заключению эксперта, 44-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские выехали на место происшествия, опросили работников магазина и изучили видеозапись с камер, установленных в торговом зале.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность второго участника конфликта, 38-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Местный житель признался в содеянном, и пояснил, что пострадавший сам спровоцировал конфликтную ситуацию.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.