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Тольяттинец обманом похитил более ста автомобильных аккумуляторов

2 сентября 2024 09:46
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Тольяттинец обманом похитил более ста автомобильных аккумуляторов

В Управление МВД России по городу Тольятти за помощью обратился директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщивший, что местный житель обманом похитил у него автомобильные аккумуляторные батареи общей стоимостью 940 тысяч рублей.

Полицейские установили, что случайный знакомый предложил помочь попавшему в трудную финансовую ситуацию заявителю сбыть крупную партию аккумуляторов на территории Самарской области. Индивидуальный предприниматель поверил и предоставил ему для реализации 113 батарей. При этом так называемый бизнес партнёр указал конкретный адрес, где планирует продавать товар и пообещал передать владельцу денежные средства, оставив себе процент от продажи.

Через некоторое время заявитель подъехал к указанному месту реализации товара, и обнаружил, что никакой предпринимательской деятельности в торговой точки не ведётся, на телефонные звонки знакомый не отвечает. Мужчина понял, что найти злоумышленника и имущество своими силами не получится, и обратился за помощью в полицию.

Полицейские установили местонахождение местного жителя, задержали и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый отец малолетнего ребенка сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что ввел жителя Тольятти в заблуждение, возвращать имущество не собирался и потратил денежные средства от реализации на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для принятия решения по существу.

Благодаря профессиональным действиям следователей и оперативных сотрудников городского ОВД потерпевшему от мошенничества во время расследования частично возмещён материальный ущерб в размере 360 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, в содеянном раскаялся. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 15% в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с преступника в пользу потерпевшего денежные средства в размере 580 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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