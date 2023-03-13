Сызранка украла телефон и подарила дочери

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В июле прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1967 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске её телефона, который она предположительно потеряла в одном из торговых центров города. Материальный ущерб заявительница оценила в 8 500 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили очевидцев произошедшего, изъяли записи с видеокамер, расположенных в торговом центре. При опросе потерпевшая пояснила, что попытка дозвониться на утерянный телефон не принесла результата, смартфон был отключен. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции при проверке возможных мест сбыта похищенного обнаружили схожий по описанию телефон в одном из комиссионных магазинов города. Оперуполномоченные уголовного розыска изъяли похищенное имущество и приемную документацию, при изучении которой установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастна местная жительница 1992 года рождения. Прибывшие по месту жительства предполагаемой злоумышленницы полицейские выяснили, что телефон несколько дней назад ей подарила мама, но ввиду тяжелого материального положения девушка сдала подарок в ломбард, о том, что смартфон похищен она не знала В ходе опроса мама – ранее не судимая местная жительница 1960 года рождения, в содеянном призналась и пояснила, что нашла телефон в торговом центре и надеялась остаться безнаказанной, раз её никто не видел в момент хищения телефона.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.