Сызранец забрал из банкомата чужие деньги

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него были похищены денежные средства в сумме 6 500 рублей, которые он забыл забрать из банкомата.

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, находящихся внутри помещения. В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что к хищению денег, может быть причастен неустановленный мужчина.

Приметы подозреваемого: на вид 20 – 25 лет, худощавый, коротко стриженный, рост 170-175 см, волосы темные. Был одет в футболку серого цвета, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета. В руках спортивный рюкзак, на лице – солнцезащитные очки.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении указанного гражданина - просьба сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8464) - 33-38-66 дежурная часть, 102 или 8-996-722-30-29. Конфиденциальность гарантирована.