Сызранец украл из найденого кошелька только карту с написанным пин-кодом

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В июле прошлого года в полицию поступило сообщение от жителя областной столицы 1983 года рождения о пропаже банковской карты и списание с нее более 7 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что, находясь в рабочей командировке в Сызрани, потерял банковскую карту. Обнаружил её пропажу уже на следующий день, когда на телефон начали поступать уведомления от банка о списании денежных средств за покупки, которые он не совершал. Потерпевший заблокировал банковскую карту и обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету заявителя и установили, что с карты была снята наличность в банкомате, расположенном в Юго-Западном районе города. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, где находилось банковское оборудование и поблизости от него. Изучив изъятые записи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможного подозреваемого. Им оказался местный житель 1998 года рождения. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый в совершении преступления признался и сообщил, что, увидев на улице, около подъезда кошелек, из множества карт взял ту, которая была завернута в записку с пин-кодом, а находку так и оставил лежать на прежнем месте. Проследуя к ближайшему банкомату молодой человек, используя указанный в записке пин – код снял с чужой карты более 7 000 рублей. Задержанный пояснил полицейским, что наличные потратил на приобретение продуктов питания и строительный электроинструмент, а чужую карту потерял. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.