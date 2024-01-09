Сызранец украл из магазина 6 бутылок оливкового масла

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного на улице Московской в г. Сызрани. Сотрудник торговой точки сообщила, что неизвестный, находясь в зале, под видом покупателя, похитил 6 бутылок оливкового масла. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила более 3 000 тысяч рублей.



Полицейские, прибыв по указанному адресу, опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Используя скриншот с видеозаписи, составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.



Через сорок минут после поступления заявления в дежурную часть, экипаж патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметил мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. Патрульные задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж местный житель 1996 года рождения. Мужчина сознался в совершении преступления. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что похищенный товар успел продать прохожим на улице.



Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного 27 летнего сызранца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела и проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.