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Сызранец украл из частного дома болгарку и металлоискатель

29 октября 2023 13:54
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Сызранец украл из частного дома болгарку и металлоискатель

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»  за помощью обратился мужчина 1964 года рождения, который сообщил о краже болгарки и металлоискателя из его частного дома на улице Причальной. Материальный ущерб заявитель оценил  в размере 10 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшего и провели подворовый обход. В ходе осмотра места происшествия эксперт - криминалист на наружной стороне входной двери обнаружил и изъял следы ладоней. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом через входную дверь, которую заявитель  ненадолго оставил открытой и похитил имущество.

При отработке возможных мест сбыта похищенного, в одном из комиссионных магазинов оперуполномоченные обнаружили и изъяли залоговые документы на электроинструмент, схожий по описанию с разыскиваемым. Сотрудники уголовного розыска установили личность, места возможного нахождения, задержали ранее неоднократно судимого за кражи местного жителя 1990 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Причастность задержанного к совершению хищения подтвердили и результаты экспертизы, по заключению которой его следы ладоней совпали с изъятыми на месте происшествия и с находящимися в базе ранее судимых лиц МВД России.

При опросе мужчина пояснил полицейским, что похищенный металлоискатель продал случайному прохожему за 1 000 рублей, вырученные деньги потратил на алкоголь. 

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». По ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по возвращению похищенного имущества законному владельцу.

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