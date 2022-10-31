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Сызранец поджег проводку, чтобы совершить кражи

31 октября 2022 10:19
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Сызранец поджег проводку, чтобы совершить кражу

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» с разницей в одни сутки поступили два заявления о пропаже сотовых телефонов из квартир местных жителей. Один из потерпевших оценил материальный ущерб в 5500 рублей, а второй в 2 500 рублей.

Полицейские, выезжавшие по указанным в сообщениях адресах, отметили одинаковый «подчерк» злоумышленника. Хотя происшествия произошли в разное время и в разных районах города, в обоих случаях пред тем как собственники обнаружили пропажу имущества, в подъездах их домов, на лестничной площадке между первым и вторым этажами происходили возгорания проводки и небольшие задымления.  Потерпевшие пояснили сотрудникам полиции, что в момент происшествия в двери их квартир стучался неизвестный молодой человек. Приметы незнакомца со слов заявителей совпадали.

В ходе отработки мест сбыта похищенного, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника, сдавшего пропавшие телефоны в комиссионные магазины города. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления 20-летний местный житель.  В ходе опроса молодой человек признал вину в содеянном и пояснил, что вырученные деньги от продажи похищенных гаджетов он потратил на еду и алкоголь.  

В отношении злоумышленника СУ МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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