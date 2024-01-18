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Сызранец обвинил подругу в краже 200 тысяч, которых у него не было

18 января 2024 10:15
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Сызранец обвинил подругу в краже 200 тысяч, которых у него не было

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за ложный донос, мужчина указал, что знакомая украла у него из квартиры денежные средства.

В августе прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»   поступило сообщение жителя Сызрани 1995 года рождения о хищении денежных средств из его квартиры в доме по ул. Володарского.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего по адресу проживания заявителя незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели квартиру, опросили заявителя и возможных очевидцев. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, мужчина обратился к следователю с просьбой о привлечении к уголовной ответственности 52-летней знакомой, пояснив, что она похитила более 197 000 рублей из его квартиры.

Сотрудники полиции  установили личность и местонахождение женщины, на которую указал заявитель. Во время проверки факты, изложенные жителем Сызрани, не нашли своего подтверждения - полицейские обратили внимание на расхождения в объяснениях очевидцев, заявителя и обвиняемой им женщины.  Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признался, что заявил на знакомую из-за сильной обиды, так как накануне, после совместного застолья, они поссорились, и он решил отомстить. Также сызранец пояснил полицейским, что такой суммы денег у него никогда не было.

Ранее неоднократно судимому за имущественные преступления местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). В настоящее время следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории г.о. Сызрань СУ МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.     

Женщине сотрудники полиции разъяснили порядок гражданского искового производства.      

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