Супружеская пара фальшивомонетчиков задержана в Самаре

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Из их квартиры полицейские изъяли 95 купюр с признаками подделки.

В ходе проведения оперативных мероприятий на территории областного центра сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления МВД России по г. Самаре пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту фальшивых купюр.

По версии следствия, ранее не судимая женщина 1978 года рождения, работающая продавцом торговой точки, и ее безработный супруг 1979 года рождения в своей квартире, расположенной в Октябрьском районе областного центра изготавливали поддельные фальшивые купюры, которые в дальнейшем женщина-продавец сбывала при продаже продуктов питания пожилым покупателям.

В квартире подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 95 купюр с признаками подделки, номиналом 200, 100, 500, 1000 и 2000 рублей. Также изъяты струйный принтер, картриджи для печати, бумага, сотовые телефоны и лак для ногтей. В ходе обысковых мероприятий женщина попыталась уничтожить часть поддельных купюр и оборудование, с помощью которого они изготавливались, выбросив их с балкона 8 этажа. Выброшенные вещи сотрудники полиции изъяли в присутствии понятых.

Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Проведенная экспертиза показала, что купюры являются поддельными.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района Управления МВД России по г. Самаре, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.