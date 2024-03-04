ссорой и ударами топором закончилось застолье в Жигулевске

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В дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1977 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли топор со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и медицинские документы из лечебного учреждения, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Сотрудники полиции восстановили последовательность событий: компания друзей, находясь на даче, распивала спиртные напитки, во время застолья между потерпевшим и его товарищем 1992 года рождения возник словесный конфликт, в ходе которого последний достал топор и обухом нанес ему удар по голове.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимый житель г.Тольятти пояснил, что не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулёвску в отношении жителя г.Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.