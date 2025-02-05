СМИ: Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили

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Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью застрелили, по подозрению в убийстве задержана их внучка, сообщают RTVI и ТАСС со ссылкой на источники.

Убийство произошло около месяца назад, Тархов с женой тогда вернулись из Финляндии в Россию, рассказал собеседник RTVI в местном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, после убийства внучка бывшего мэра продала имущество своих родственников, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов бабушки и дедушки, пишет РБК.

Тархов был мэром Самары в 2006-2010 годах. Затем он вернулся в бизнес.