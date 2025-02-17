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СК СО: новые обстоятельства расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары и его супруги

17 февраля 2025 18:44
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Удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.

Следственными органами СК России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении преступления по статье "Убийство двух лиц". Ранее она была заключена под стражу.

В настоящее время в целях обнаружения орудия и предметов, используемых для совершения преступления и сокрытия его следов, с участием следователей и криминалистов следственного управления продолжаются осмотры, в том числе мусорного полигона, допрашиваются свидетели, проводятся многочисленные экспертизы. В качестве потерпевшей по уголовному делу признана мать обвиняемой, которая допрошена в указанном статусе.

Несмотря на то, что квартира, в которых проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями – криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим.

Также следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере 1 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, мотива и способа его совершения. Фигурантка от дачи каких-либо показаний отказывается.

Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад о ходе расследования, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

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