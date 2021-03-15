Самарцев призывают сообщать о наркоторговле

79

В Самарской области стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция проходит с 15 по 26 марта и направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков! Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8-(846) 278-22-22;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд. рф через сервис «Прием обращений».