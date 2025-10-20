Самарца избили двое знакомых и отобрали телефон

182

В октябре текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Кировскому району У МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа.

Со слов заявителя, один знакомый позвонил ему поздно вечером и попросил выйти во двор. Ничего не подозревая, он вышел из дома. Возле подъезда его встретили двое ранее знакомых ему молодых людей и начали его избивать, после чего силой забрали сотовый телефон и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о местонахождении злоумышленников, задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные 2005 г.р. и 2007 г.р. признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что хотели сбыть телефон в ломбард, однако, не успели этого сделать, так как были задержаны полицейскими.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей областного центра по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.