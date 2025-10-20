Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Самарца избили двое знакомых и отобрали телефон

20 октября 2025 09:31
182
Самарца избили двое знакомых и отобрали телефон

В октябре текущего года в дежурную часть Отдела полиции по Кировскому району У МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что несколько минут назад стал жертвой грабежа. 

Со слов заявителя, один знакомый позвонил ему поздно вечером и попросил выйти во двор. Ничего не подозревая, он вышел из дома. Возле подъезда его встретили двое ранее знакомых ему молодых людей и начали его избивать, после чего силой забрали сотовый телефон и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о местонахождении злоумышленников, задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные 2005 г.р. и 2007 г.р. признали вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что хотели сбыть телефон в ломбард, однако, не успели этого сделать, так как были задержаны полицейскими.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей областного центра по признакам преступления,  предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
