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Самарскую пенсионерку обманули на 750 тыс. рублей

21 июня 2025 12:06
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Самарскую пенсионерку обманули на 750 тыс. рублей

В отдел полиции Самарской области обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о хищении 750 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником банка и убедил, что с банковского счета пожилой женщины пытаются снять деньги, и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”.

Местная жительница выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенника, пенсионерка перевела все свои накопления. Мужчина перестал выходить на связь, после чего 63-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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