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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарского врача обманули на 4,5 миллиона рублей

5 декабря 2023 09:46
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Самарского врача обманули на 4,5 миллиона рублей

Жительнице Самары 1958 года рождения, работающей в одном из медицинских учреждений, в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил женщине, что ему поступили секретные сведения: мошенники знают данные ее банковской карты и хотят с ее счета совершить переводы на финансирование запрещенных организаций. Чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, жительница региона последовала инструкции и перевела почти 4,5 миллиона рублей на указанный счет.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан не вестись на уловки мошенников. Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в мессенджерах и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов.

Теги: Мошенники

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