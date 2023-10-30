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Самарского регоператора по обращению с ТКО подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере

30 октября 2023 22:07
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Возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области.

Вторым отделом по расследованию особо важных делСУ СКР СО возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области по статье "Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере".

"По версии следствия, с 1 января 2018 по 31 декабря 2020  руководство ООО «ЭкоСтройРесурc» с целью уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 года создало подконтрольное ему  ООО «ТрансРесурс», которое умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации, тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов, подлежащих  уплате с организации, в сумме более 337 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. 

 

Фото:   pxhere.com

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