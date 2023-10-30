Самарского регоператора по обращению с ТКО подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере

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Вторым отделом по расследованию особо важных делСУ СКР СО возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области по статье "Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере".

"По версии следствия, с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 руководство ООО «ЭкоСтройРесурc» с целью уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 года создало подконтрольное ему ООО «ТрансРесурс», которое умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации, тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов, подлежащих уплате с организации, в сумме более 337 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

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