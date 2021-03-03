Самарский таксист-частник обворовал клиента на 145 тысяч

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1992 года рождения, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с банковского счета.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце прошлого года в полицию поступило сообщение от местного жителя 1989 года рождения о пропаже 145 000 рублей с кредитной карты. Мужчина пояснил, что накануне он решил воспользоваться услугами таксиста-частника, но водитель автомобиля отказал ему в перевозке из-за наличия другого клиента.

Полицейские установили личность таксиста и изучили выписку по банковскому счёту потерпевшего. Выяснилось, что денежные средства переводили частями. В ходе дальнейшей проверки появились подозрения, что к преступлению может быть причастен таксист-частник 1992 года рождения. Мужчина в содеянном сознался. Он пояснил, что обнаружил на заднем сиденье чужой мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта. С помощью мобильного банка злоумышленник частями перевёл деньги с кредитной карты на дебетовую. После этого узнал местонахождение владельца телефона и вернул ему забытый гаджет.

Первую сумму – 100 000 рублей, подозреваемому помог снять незнакомый мужчина за вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Вторую – 45 000 рублей, под надуманным предлогом перевёл на счёт прохожей, которая сняла указанную сумму и передала ему.

По данным полиции, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает облМВД.