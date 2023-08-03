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Самарский серийный вор обокрал квартиры в элитных домах

3 августа 2023 09:44
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Самарский серийный вор обокрал квартиры в элитных домах

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1972 года рождения, обвиняемого в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище и причинением крупного и особо крупного ущерба гражданам.

По данным следствия, обвиняемый в период времени с 2018 года по январь текущего года совершил ряд квартирных краж на территории трех районов областного центра: Ленинского, Железнодорожного, Куйбышевского. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Так, в ходе совершения последнего противоправного деяния обвиняемый в январе 2023 года, действуя в составе группы, незаконно проник в жилище, расположенное на улице Ленинской. Злоумышленники заранее присмотрели квартиру в жилом комплексе, изучили расположение камер системы видеонаблюдения. Определив визуально квартиру, где могут проживать обеспеченные граждане, они установили так называемые «маячки», которые фиксировали факт нахождения в доме хозяев.  5 января фигуранты, удостоверившись, что хозяев не дома, проникли в помещение и похитили золотые монеты, украшения, наручные часы, кухонный прибор стоимостью более 50 000 рублей, алкоголь, ручную кладь, парфюм и денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1 000 000 рублей.  При проведении следственных действий на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли ряд объектов и следов, которые позволили установить причастность жителя Самары 1972 года рождения к указанной краже, а также к серии ранее совершенных преступлений.  Подозреваемого задержали сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре в ходе проведения оперативных мероприятий на территории областного центра.

Часть имущества, похищенного из квартиры на ул. Ленинской. Полицейские обнаружили и изъяли во время обыска по месту жительства мужчины. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение остальных подозреваемых в квартирной краже.

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