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Самарский наркозакладчик планировал сбывать запрещенные вещества на территории города

18 марта 2025 12:37
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Самарский наркозакладчик планировал сбывать запрещенные вещества на территории города

В феврале текущего года в вечернее время возле одного из домов на улице Калинина в Промышленном районе города Самары сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали гражданина, нарушающего общественный порядок. Патрульные пресекли хулиганские действия и потребовали предъявить документы для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, но мужчина отказался. Задержанного доставили в отдел полиции, где провели личный досмотр и установили его личность.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у гражданина 5 слепков из гипса и телефон с фотографиями геолокаций 33 тайников-закладок, осмотрев которые оперуполномоченные изъяли вещества. Изъятое сотрудники направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно результатам, в гипсе и тайниках находился эфедрон, общая масса которого составила свыше 43 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ст.228.1 УК РФ, отец несовершеннолетнего ребенка сообщил о том, что наркотики не употребляет, а запрещенные вещества приобрел, загипсовал и планировал сбыть, но не смог, так как его заметили и задержали полицейские.

По ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

Теги: Стоп Наркотик

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