Самарские таможенники помогли задержать москвича, который заказал 300 кг прекурсора для синтеза «солей»

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Сотрудники ГУБК ФТС России, Приволжской оперативной, Самарской и Центральной оперативной таможен совместно с пограничниками пресекли схему ввоза из-за границы прекурсоров для производства синтетических наркотиков.

Установлено, что 47-летний москвич заказал через даркнет партию запрещенного вещества весом 300 кг. Поставка проходила под контролем таможенников.

Грузовик со сборным грузом прибыл на один из складов в Москве, после чего товар был доставлен получателю в частный сектор на северо-западе столицы. При получении партии мужчина был задержан с поличным.

Всего изъято 24 бочки с запрещенным веществом в виде белого порошка, а также оборудование и колбы для синтеза наркотиков.

Эксперты установили, что вещество из бочек – это 1-диметиламино-2-хлорпропан, используемый нарколабораториями для синтеза так называемых «солей».

Организатор преступной схемы заключен под стражу. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ по факту контрабанды прекурсоров для производства наркотических средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.