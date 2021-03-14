Самарская пенсионерка перевела мошеннику 120 тысяч рублей

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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: будьте бдительны, остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.

Жительница Самарской области 1940 года рождения, пенсионер, поверила звонку на домашний телефон и словам мошенника. Мужчина представился ее внуком и попросил передать деньги «в долг» его знакомой. Потерпевшая доверилась и отдала пришедшей к ней домой незнакомой женщине денежные средства в сумме 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.