Самарская хулиганка ударила знакомую ножом

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Подозреваемую в совершении преступления задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Куйбышевском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о женщине, нуждающейся в их помощи. Группа задержания незамедлительно проследовала на место происшествия.

По прибытии росгвардейцы обнаружили в квартире дома, расположенного на Пугачевском тракте, женщину 1980 года рождения с ножевым ранением плеча. Оказав ей первую помощь и вызвав на место происшествия бригаду медиков, патрульные начали выяснять, что случилось. Пострадавшая рассказала, что телесные повреждения ей нанесла знакомая. Уточнив, как выглядит правонарушительница, сотрудники Росгвардии начали ее поиски и вскоре по имеющимся приметам задержали примерно в квартале от места происшествия.

Жительница Самары 1995 года рождения призналась, что причинила ножевое ранение знакомой из хулиганских побуждений. Экипаж вневедомственной охраны передал задержанную своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».