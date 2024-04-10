Самарец украл телефон в пункте выдачи заказов

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В полицию за помощью обратилась женщина, проживающая в Советском районе областного центра, у которой похитили сотовый телефон и денежные средства. Как пояснила заявитель, в дневное время она находилась в одном из пунктов выдачи Интернет-заказов, положила телефон, в прозрачный чехол которого вложила 5000 рублей на стойку, а через некоторое время обнаружила пропажу своего имущества.

Полицейские во время работы на месте происшествия изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В мужчине, который стоял за спиной потерпевшей и, дождавшись удобного момента, забравшим ее телефон, оперативники узнали наркозависимого местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот запрещенных веществ.

Задержанный признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что сотовый телефон сдал в ближайший ломбард, похищенные денежные средства потратил на собственные нужды. При проверке показаний полицейские установили, что телефон уже реализован третьим лицам. С целью дальнейшего розыска описание и характеристики имущества оперуполномоченные внесли в базу МВД России.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого 15000 рублей в качестве имущественного ущерба. Приговор вступил в законную силу.