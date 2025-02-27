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Самарец украл деньги с банковского счета работницы бара

27 февраля 2025 11:08
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Самарец украл деньги с банковского счета работницы бара

В полицию за помощью обратилась 19-летняя жительница Железнодорожного района. Девушка, подрабатывающая официанткой в баре, сообщила, что у нее пропала кредитная карта, с которой впоследствии произошли списания денежных средств на общую сумму свыше 65 тысяч рублей. О хищении она узнала, когда стали поступать звонки из банковского учреждения с просьбой погасить задолженность.

Оперуполномоченные уголовного розыска подробно опросили потерпевшую. Выяснилось, что банковская карта хранилась у нее дома. Девушка вспомнила, что незадолго до пропажи в гости к ней заходил малознакомый мужчина, который ранее помогал с переездом. Полицейские установили личность «помощника», его данные совпали с указанными в финансовых документах личными сведениями получателя денежных средств с кредитной карты. Мужчина «привязал» к банковской карте девушки свой номер телефона, поэтому она долгое время не получала каких-либо извещений о несанкционированных переводах.

Злоумышленника полицейские задержали на территории областного центра. Он признал, что в сложившуюся ситуацию девушка попала по его вине, и пообещал вернуть похищенные денежные средства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела. Обвиняемый не возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб, поэтому ею, с учетом накопившихся процентов, заявлен гражданский иск на сумму 82 600 рублей.

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