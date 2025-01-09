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Самарец стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на выставку винодельческих компаний

9 января 2025 11:53
259
Самарец стал жертвой мошенников при попытке приобрести билеты на выставку винодельческих компаний

Безработный житель Самары 1990 года рождения стал жертвой мошенников при попытке приобрести билеты на выставку винодельческих компаний. Под предлогом продажи билетов злоумышленник получил доступ к данным его банковской карты и совершил кражу денежных средств в размере свыше 9 тысяч рублей.

 Мужчина нашел в интернете объявление о выставке, перешел по ссылке на “официальный сайт” и разместил там данные своей банковской карты для покупки билетов, включая номер карты, период действия и код, который пришел на его телефон. Более того, он сообщил эти цифровые коды незнакомцу, который позвонил ему на сотовый телефон. В результате этих действий с его счета были похищены денежные средства, и мужчине был причинен материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет злоумышленников.

Будьте бдительны и осторожны при совершении покупок в интернете. Не предоставляйте свои личные и банковские данные незнакомым лицам и сомнительным сайтам. Проявляйте осторожность и проверяйте надежность ресурсов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Берегите себя и свои финансы!

 

Теги: Мошенники

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