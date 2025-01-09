Самарец стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на выставку винодельческих компаний

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Безработный житель Самары 1990 года рождения стал жертвой мошенников при попытке приобрести билеты на выставку винодельческих компаний. Под предлогом продажи билетов злоумышленник получил доступ к данным его банковской карты и совершил кражу денежных средств в размере свыше 9 тысяч рублей.

Мужчина нашел в интернете объявление о выставке, перешел по ссылке на “официальный сайт” и разместил там данные своей банковской карты для покупки билетов, включая номер карты, период действия и код, который пришел на его телефон. Более того, он сообщил эти цифровые коды незнакомцу, который позвонил ему на сотовый телефон. В результате этих действий с его счета были похищены денежные средства, и мужчине был причинен материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и полиция активно ищет злоумышленников.

Будьте бдительны и осторожны при совершении покупок в интернете. Не предоставляйте свои личные и банковские данные незнакомым лицам и сомнительным сайтам. Проявляйте осторожность и проверяйте надежность ресурсов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Берегите себя и свои финансы!