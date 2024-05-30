Самарец пригрозил пенсионерке обломком ключа, потребовав имеющиеся при себе ценные вещи

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В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1964 года рождения о том, что в подъезде дома на улице Георгия Димитрова на нее напал мужчина.

В ходе опроса пенсионерка подробно рассказала, что при входе в подъезд своего дома она обратила внимание на неизвестного ей мужчину. И когда женщина зашла в подъезд, незнакомец в приметной красной кепке и спортивном костюме последовал за ней. Через несколько секунд он окликнул пенсионерку и, угрожая обломком ключа, потребовал отдать ему ценные вещи. Испуганная местная жительница отдала мужчине имеющуюся у нее денежные средства, а также золотые серьги.

Сотрудники уголовного розыска изучили материал с видеокамер домофонов и установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за совершение разбоя местный житель 1987 года рождения. Мужчину задержали в тот же день на территории областного центра. Задержанный признался в совершении преступления в отношении пенсионерки. Похищенные золотые серьги полицейские обнаружили в одном из ломбардов. Украшение, а также найденный у задержанного обломок ключа, изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «разбой».