Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Хинштейн встретился с жителями дома по поводу отключения квартир от газоснабжения.
Газ в дом № 289 на ул. Ново-Садовой в Самаре должны вернуть в течение недели
Будьте внимательны и осторожны.
В Самаре ожидается сильный снегопад
Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.).
LADA объявляет о старте продаж трех новых комплектаций для автомобилей XRAY Cross
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководители зарубежных регионов и регионов РФ, послы и консулы иностранных государств поздравили самарцев с юбилеем губернии. 
Самарцы получают поздравления с юбилеем губернии
Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей
Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
Судебные приставы Тольятти передали пятилетнюю девочку органам опеки
Судебные приставы Тольятти передали пятилетнюю девочку органам опеки
Чиновников будут наказывать за хамство
Чиновников будут наказывать за хамство
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.8
0.27
EUR 89.65
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей

15 января 2021 14:01
70
Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей

В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным оперативников, 27 ноября 2020 года подозреваемый получил от  гражданина денежные средства в размере 800 тысяч рублей, которые пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре за выдачу водительских удостоверений категории «Д», без фактического прохождения обучения и фактической сдачи экзаменов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».  Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, сообщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
14 января 2021  21:10
Организатор преступной схемы находится в розыске.
В Москве пойдут под суд участники группировки, легализовавшие более 167 тысяч мигрантов
Организатор преступной схемы находится в розыске. Закон
463
14 января 2021  16:35
Сейчас оппозиционер находится в Германии. Ранее он заявил, что планирует вернуться в Россию авиарейсом в ближайшее воскресенье, 17 января.
ФСИН намерена задержать Навального
Сейчас оппозиционер находится в Германии. Ранее он заявил, что планирует вернуться в Россию авиарейсом в ближайшее воскресенье, 17 января. Закон
511
14 января 2021  16:19
Установлен и задержан предполагаемый администратор клуба - ранее не судимая девушка.
Полицейские пресекли незаконное проведение азартных игр в одном из домов Самары
Установлен и задержан предполагаемый администратор клуба - ранее не судимая девушка. Закон
476
13 января 2021  17:07
В Петербурге задержали подозреваемого в краже экспоната XII века
Похищены 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических раскопок. Их стоимость оценивается примерно в пять миллионов рублей. Закон
422
13 января 2021  14:23
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Мужчина незаконно вырубил 94 крупных сосны в Шигонском лесничестве
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Закон
785
12 января 2021  22:24
В результате которого в августе 2020 года погибло более 150 человек.
Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте
В результате которого в августе 2020 года погибло более 150 человек. Закон
1048
11 января 2021  22:02
Нападение на блогера, выступавшего с критикой в адрес властей Чечни, было совершено 26 февраля.
В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
Нападение на блогера, выступавшего с критикой в адрес властей Чечни, было совершено 26 февраля. Закон
2485
Весь список
Происшествия
15 января 2021  12:58
В ДТП в Самаре погиб мужчина и пострадала 12-летняя девочка
В ДТП в Самаре погиб мужчина и пострадала 12-летняя девочка
Авария произошла в областной столице в четверг 14 января в 19:30. Происшествия
103
15 января 2021  10:46
НИВА наехала на мальчика в Чапаевске
НИВА наехала на мальчика в Чапаевске
Он переходил проезжую часть дороги справа налево при отсутствии в зоне видимости перекрестка. Происшествия
147
15 января 2021  10:10
Фиктивный техосмотр автобуса в Самарской области привел к трагедии
Фиктивный техосмотр автобуса в Самарской области привел к трагедии
В декабре 2020 года в ДТП пострадали 5 пассажиров маршрутного автобуса. Происшествия
160
Весь список
Криминал
15 января 2021  14:01
Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей
Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей
Деньги предназначались за выдачу водительских удостоверений категории «Д», без фактического прохождения обучения и фактической сдачи экзаменов. Криминал
67
15 января 2021  12:48
Сызранец обманом получал деньги от желающих стать клиентами интим-салона
Сызранец обманом получал деньги от желающих стать клиентами интим-салона
Криминал
89
14 января 2021  18:49
Она занималась мошенничеством на протяжении четырех лет.
Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону подменила банкноты на 9 млн рублей
Она занималась мошенничеством на протяжении четырех лет. Криминал
472
Весь список
Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
2989
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
2355
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
14487
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
25371
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
26905
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
26629
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
15 января 2021  13:56 
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
Вопросы жителей города касались внушительных сумм за установку. ЖКХ
70
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
15 января 2021  13:38 
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
Самарская область массирует устойчивое развитие и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий России, отметила она. Социум
100
В Самарской области появились новые решения по ограничениям из-за коронавируса
15 января 2021  13:32 
В Самарской области появились новые решения по ограничениям из-за коронавируса
Как следует из документа, для лиц старше 65 лет продлевается режим самоизоляции, он будет действовать с 18 до 31 января 2021-го года. Здравоохранение
145
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
15 января 2021  12:29 
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 15 января выявлены 283 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
188
Стартует опрос самарцев в рамках проекта Культурное сердце России»
15 января 2021  11:31 
Стартует опрос самарцев в рамках проекта «Культурное сердце России»
Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы. Социум
179
Весь список
Акценты
Стартует опрос самарцев в рамках проекта Культурное сердце России»
15 января 2021  11:31 
Стартует опрос самарцев в рамках проекта «Культурное сердце России»
Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы. Социум
176
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
14 января 2021  19:08 
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры. Культура
1035
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
2323
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
21630
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
22792
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
22327
Весь список
Новости Тольятти
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
262
15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
158
14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
1014
Весь список