Самарец помог в даче взятки 800 тысяч рублей

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В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

По данным оперативников, 27 ноября 2020 года подозреваемый получил от гражданина денежные средства в размере 800 тысяч рублей, которые пообещал передать сотрудникам РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре за выдачу водительских удостоверений категории «Д», без фактического прохождения обучения и фактической сдачи экзаменов.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом, сообщает облМВД.