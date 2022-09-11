Самарец похитил золото у гостеприимной хозяйки

249

В полицию в Самаре обратилась местная жительница 1977г.р. Она сообщила полицейским, что после визита знакомого у неё из квартиры пропали 3 золотых кольца. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила свыше 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и опросили потерпевшую. Установили личность подозреваемого, местонахождение, задержали его и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый житель г. Самары 1978г.р.

В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что в день визита в дом к знакомым находился в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел в шкафу на полочке 3 золотых кольца и незаметно от хозяев похитил, после чего продал их случайному человеку на улице, а деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре жительнице Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. г, ч. 2 ст.158 УК РФ (кража). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Самарский районный суд г. Самары для принятия решения по существу.

Полицейские напоминают - чем скорее информация о совершенных противоправных действиях поступит в полицию, тем больше шансов, что злоумышленник будет оперативно задержан, а похищенное возвращено законному владельцу.