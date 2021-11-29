Самарец перевел деньги с чужой карты на счет своей подруги

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В августе 2021 года в полицию за помощью обратилась местная жительница села Исаклы Самарской области, которая рассказала полицейским, что у нее похищены денежные средства. Пропажу она обнаружила, когда хотела снять деньги со своей банковской карты через банкомат. Так же гражданка пояснила, что незадолго до этого потеряла свой мобильный телефон с сим-картой.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили банковский счет, на который переводились денежные средства, и личность его владелицы. В ходе опроса женщина рассказала, что перевод осуществил ее сожитель, не назвав при этом источник денежных средств. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, задержали его и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков житель Самары 1984 года рождения в ходе опроса пояснил, что нашел на улице разбитый телефон с сим-картой. Вставив ее в свой телефон, он увидел, что к данному номеру телефона подключен «мобильный банк». Тогда мужчина решил с помощью смс-помощника банка перевести деньги с чужого счета на счет своей сожительницы, которые они потом совместно потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.