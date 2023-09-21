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Самарец обещал работодателю автомобиль, но обманул на 500 тысяч рублей

21 сентября 2023 12:36
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Самарец обещал работодателю автомобиль, но обманул на 500 тысяч рублей

В Самаре окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником автосервиса.

Как выяснили полицейские, обвиняемый 1987 года рождения предложил своему работодателю, хозяину автосервиса 1972 года рождения, оказать помощь в приобретении и доставке автомобиля из г. Владивосток, а также последующей перепродаже его на выгодных условиях.

Мужчина согласился. Для того чтобы осуществить сделку, он продал свой автомобиль за 600 000 рублей, часть денег в размере 500 000 рублей передал подчиненному для приобретения билета до Владивостока и покупки другого автомобиля, который они и хотели перепродать в г.Самара.

Через некоторое время работник отключил свой телефон и перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили его в отдел полиции.

В ходе опроса злоумышленник рассказал, что потерял денежные средства и не хотел признаваться в этом работодателю, поэтому в тот же день уехал из города, после чего поменял номер телефона и переехал в другую область. Пояснить следователям о месте, времени и обстоятельствах пропажи чужих денежных средств мужчина так и не смог.

Ранее не судимому бывшему работнику автосервиса предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Часть причиненного потерпевшему ущерба – 130 000 рублей, он возместил. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. 

 

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